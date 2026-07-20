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Quartier résidentiel Le quartier le plus animé et central de la ville

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,31M
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ID: 38354
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 1

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier le plus animé et central de la ville, à proximité du futur tramway, de Nahalat Binyamin, de Rothschild, du shuk Hacarmel et à quelques pas de la mer. Immeuble classé à rénover. 3ème étage avec ascenseur. 3 pièces. 55m² + 16m² de terrasses. Mamad. Côté cour. Calme et lumineux. 2 orientations : Sud, Est. Prix : 3 980 000₪

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Tel-Aviv, Israël
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