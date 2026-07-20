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Quartier résidentiel Appartement neuf en plein cŒur de tel aviv – rue simtat almonit

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,16M
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6
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ID: 38266
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Simta Almonit, 3

À propos du complexe

Appartement 4 pièces dans un immeuble neuf, idéalement situé en plein cœur de Tel-Aviv, à quelques pas de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et de la plage. Caractéristiques : • 4 pièces • 97 m² habitables • Immeuble neuf • Triple exposition Nord – Ouest • Très lumineux • Place de parking privative • Prestations modernes Prix demandé : 6 600 000 ₪ Une adresse rare dans l'un des secteurs les plus prisés de Tel-Aviv, offrant un cadre de vie exceptionnel.

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Tel-Aviv, Israël
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