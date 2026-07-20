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Quartier résidentiel Magnifique 4, 5 pièces avec terrasse, immeuble neuf, proche place rabin - À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
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ID: 38299
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Idéal appartement familial 4,5 pièces dans immeuble neuf. Lumineux, spacieux et bien agencé, situé dans petite rue résidentielle calme. Terrasse en façade, cave et parking inclus. Proche place Rabin.

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Tel-Aviv, Israël
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