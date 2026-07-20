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Quartier résidentiel Immeuble neuf – boulevard rothschild | calme, lumineux, spacieux, bien agencé | vue mer | À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$13,120
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ID: 38447
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Sublime appartement avec parking dans un immeuble neuf sur le boulevard Rothschild. Magnifique vue panoramique sur la mer. 140 m² + 18 m² de terrasse.

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Tel-Aviv, Israël
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