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Quartier résidentiel Opportunité spéciale

Tel-Aviv, Israël
depuis
$748,000
06/05/2026
$748,000
05/05/2026
$743,600
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ID: 35639
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Opportunité spéciale pour investisseur. 2 pièces neuf dans un immeuble de standing en cours de rénovation. Livraison prévue dans 8 mois. À 100 mètres du très recherché et prestigieux boulevard Rothschild.

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Tel-Aviv, Israël
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