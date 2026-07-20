Quartier résidentiel Tout neuf ! appartement de 4 pièces dans le nouveau projet aura au centre-ville !

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Tarif exceptionnel, bien en dessous de celui du promoteur !
Bienvenue au projet Aura, en cours de livraison dans le recherché centre-ville de Hadera !
✨ Appartement de 4 pièces (95 m²), jamais habité
✨ Étage 9/23
✨ 3 ascenseurs dont un de Chabbat
✨ Terrasse (mirpeset) de 12 m²
✨ Vue mer au loin
✨ Suite parentale avec salle d'eau
✨ Deux chambres supplémentaires dont un mamad (pièce sécurisée)
✨ Une deuxième salle d'eau avec baignoire
✨ Parking souterrain
✨ Entrée immédiate !
Attention : la climatisation est à prévoir.
Dans la résidence : une aire de jeux pour enfants, une salle de sport, une galerie commerciale.
À proximité à pied : commerces, supermarchés, synagogues, transports, écoles…
Excellent achat et excellent investissement — bien très demandé, facile à louer !
Ra'hel 'Haya Benguigui
Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera
Tél : 054-22-64-689
Licence : 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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