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Quartier résidentiel Tout neuf ! appartement de 4 pièces dans le nouveau projet aura au centre-ville !

Hadera, Israël
depuis
$682,240
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8
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ID: 38604
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Tarif exceptionnel, bien en dessous de celui du promoteur ! Bienvenue au projet Aura, en cours de livraison dans le recherché centre-ville de Hadera ! ✨ Appartement de 4 pièces (95 m²), jamais habité ✨ Étage 9/23 ✨ 3 ascenseurs dont un de Chabbat ✨ Terrasse (mirpeset) de 12 m² ✨ Vue mer au loin ✨ Suite parentale avec salle d'eau ✨ Deux chambres supplémentaires dont un mamad (pièce sécurisée) ✨ Une deuxième salle d'eau avec baignoire ✨ Parking souterrain ✨ Entrée immédiate ! Attention : la climatisation est à prévoir. Dans la résidence : une aire de jeux pour enfants, une salle de sport, une galerie commerciale. À proximité à pied : commerces, supermarchés, synagogues, transports, écoles… Excellent achat et excellent investissement — bien très demandé, facile à louer ! Ra'hel 'Haya Benguigui Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera Tél : 054-22-64-689 Licence : 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
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