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Quartier résidentiel Complexe avec piscine - proche mer - yaffo nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$951,200
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7
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ID: 38317
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bat Ami, 5

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans un complexe avec une belle piscine extérieure et salle de sport dans le Nord de Yaffo, à quelques pas de la mer. 3ème étage sur 7 avec ascenseurs. 2 pièces, 2 W.C. 50m² + 20m² de toit-terrasse (Souccah). 1 parking.

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Tel-Aviv, Israël
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