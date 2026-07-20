  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À rénover, avec terrasse, calme, à ne pas manquer ! agréable, bien agencé, clair, spacieux

Quartier résidentiel À rénover, avec terrasse, calme, à ne pas manquer ! agréable, bien agencé, clair, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,43M
;
4
Laisser une demande
ID: 38464
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel, 34

À propos du complexe

Basel ! Miklat (abri) appartement situé entre la rue Dizengoff et la rue Basel à rénover avec beaucoup de potentiel ! En façade, lumineux et calme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Affaire à saisir ! appartement de 3 pièces neuf, en fin de construction, à un prix imbattable !
Hadera, Israël
depuis
$672,400
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Immeuble neuf – kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,36M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces d'architecte à vendre, vue imprenable sur la mer, hayarkon, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel À rénover, avec terrasse, calme, à ne pas manquer ! agréable, bien agencé, clair, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,43M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$715,040
Référence : JR 113 Quartier : Kiryat Yovel 3 pièces Surface de 58 m² Vue ouverte sur le parc 1er étage Climatisation Projet « pinouy-binouy » prévu
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israël
depuis
$820,000
Immeuble neuf proche de la mer. Livraison sous 12 mois. RDJ avec jardin privatif - parking privé. Appartement familial + jardin
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,69M
Commercialisation exclusive Nadlan LEv TLV. Immeuble Bauhaus en cours de rénovation. Immeuble avec ascenseur et parking privatif. Étage élevé, finitions de standing. Livraison dans 12 mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller