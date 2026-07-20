Quartier résidentiel À saisir ! magnifique appartement zen de 4 pièces à côté de la réserve naturelle de hadera

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BZH
Nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera !
À Hadera, dans le très recherché quartier Ein Hayam, au sein du prestigieux projet Aqua Sea & Park des promoteurs Amram Avraham et Efi Capital, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces, situé au 2ᵉ étage, avec une entrée flexible.
- Appartement 4 pièces amélioré, zen et au design épuré
- Cave privative attenante
- Cuisine sur mesure réalisée par un menuisier
- Terrasse avec fermeture hivernale
- Grande suite parentale
- Placards encastrés réalisés sur mesure
- Mamad (pièce sécurisée) spacieux
- Place de parking privée
- Appartement calme, donnant sur cour
- Dans l'immeuble : beau lobby, ascenseur de Chabbat, salle de sport équipée, espace de jeux (Gymboree) réservé aux résidents
- Accès direct au parc du quartier depuis l'immeuble
- Centre commercial, écoles, synagogues, accès à l'autoroute 2
- À quelques minutes du centre commercial Village et de la plage
Excellent rapport qualité-prix !!
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite :
Ra'hel Haya Benguigui
Directrice du Département Francophone – RE/MAX Hadera
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? WhatsApp : https://wa.me/972546220087
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Hadera, Israël
Loisirs
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