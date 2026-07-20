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Quartier résidentiel À saisir ! magnifique appartement zen de 4 pièces à côté de la réserve naturelle de hadera

Hadera, Israël
depuis
$767,520
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11
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ID: 38544
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaDudaim, 1 Stationary food truck

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera ! À Hadera, dans le très recherché quartier Ein Hayam, au sein du prestigieux projet Aqua Sea & Park des promoteurs Amram Avraham et Efi Capital, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces, situé au 2ᵉ étage, avec une entrée flexible. - Appartement 4 pièces amélioré, zen et au design épuré - Cave privative attenante - Cuisine sur mesure réalisée par un menuisier - Terrasse avec fermeture hivernale - Grande suite parentale - Placards encastrés réalisés sur mesure - Mamad (pièce sécurisée) spacieux - Place de parking privée - Appartement calme, donnant sur cour - Dans l'immeuble : beau lobby, ascenseur de Chabbat, salle de sport équipée, espace de jeux (Gymboree) réservé aux résidents - Accès direct au parc du quartier depuis l'immeuble - Centre commercial, écoles, synagogues, accès à l'autoroute 2 - À quelques minutes du centre commercial Village et de la plage Excellent rapport qualité-prix !! Pour plus d'informations ou pour organiser une visite : Ra'hel Haya Benguigui Directrice du Département Francophone – RE/MAX Hadera ? ? WhatsApp : https://wa.me/972546220087

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Hadera, Israël
Loisirs

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