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Quartier résidentiel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
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ID: 38525
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Magnifique penthouse 84 m² habitable + 36 m² de terrasse. Étage élevé, lumineux et calme. Ascenseur. Partiellement meublé. À ne pas rater !

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Tel-Aviv, Israël
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