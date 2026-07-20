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Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec beaucoup de charme, style loft, quartier shenkin, ascenseur avec 2 mirpeset, immeuble récent

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
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ID: 38637
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Duplex rénové à la perfection avec beaucoup de charme, dans un style loft, situé dans le quartier Shenkin, avec ascenseur et 2 mirpeset, dans un immeuble moderne. Les caractéristiques incluent un bâtiment moderne avec ascenseur, 2 mirpeset et accès à un appartement de construction récente.

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Tel-Aviv, Israël
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