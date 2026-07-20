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Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - bograshov

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
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6
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ID: 38315
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 17

À propos du complexe

Appartement à vendre proche de Bograshov et à quelques pas de la mer. Immeuble neuf. 2e étage avec ascenseur. 4 pièces. 2 salles de bain. 84m2 + 10m2 de terrasse en façade. 3 expositions : Nord, Sud, Ouest. 1 parking.

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Tel-Aviv, Israël
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