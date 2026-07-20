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Quartier résidentiel Rue calme – bograshov

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
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8
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ID: 38356
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme à proximité de Bograshov et à quelques pas de la mer. 2,5ème étage avec ascenseur au demi-palier. 3 pièces, 74 m². Rénové il y a 6 ans. Miklat dans l'immeuble. Vue dégagée. Parking commun. 3 expositions. Prix : 3 890 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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