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Quartier résidentiel Ashdod – appartement À vendre dans le quartier central le plus recherchÉ

Ashdod, Israël
depuis
$774,080
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ID: 38532
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaAtzmaut, 36

À propos du complexe

Rue HaAtsmaout Magnifique appartement de 4 pièces, spacieux et entièrement rénové, d'une superficie de 123 m². Caractéristiques du bien : • 5ᵉ étage • Mirpeset ensoleillée de 10 m² • Chambre sécurisée (Mamad) • 2 salles de bains et 2 toilettes • Immeuble soigné et parfaitement entretenu • 2 ascenseurs, dont un ascenseur de Chabbat • Parking privé Un appartement unique, lumineux, spacieux et prêt à emménager.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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