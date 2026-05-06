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Quartier résidentiel Affaire en or

Jérusalem, Israël
depuis
$750,360
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ID: 36096
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Appartement extrêmement bien situé sur Stern, en face de la makolet. Bon état. Pinouy binouy avancé (énorme potentiel de bénéfice). Très rapidement louable.

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Jérusalem, Israël
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