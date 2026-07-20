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Quartier résidentiel Magnifique appartement de type 5 pièces de 140 m² + terrasse en deuxième ligne de mer et tramway

Bat Yam, Israël
depuis
$2,788
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11
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ID: 38822
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Sokolov

À propos du complexe

?✨ À louer à Bat Yam – En seconde ligne de mer ! ? ? Rue Sokolov ?‍♂️ À seulement 50 mètres de la plage et du tramway léger. ? Magnifique appartement de 5 pièces, spacieux et haut de gamme L'appartement sera remis aux locataires propre, vide et prêt à emménager. ? Environ 140 m² habitables + terrasse de 16 m² ⭐ Ses principaux atouts : ✔️ Séjour exceptionnel d'environ 55 m² ✔️ Chambre sécurisée (mamad) ✔️ Ascenseur ✔️ Parking privatif ✔️ Étage élevé offrant une belle luminosité naturelle ☀️ ✔️ Système de climatisation VRF dernière génération, avec contrôle indépendant dans chaque pièce et gestion à distance via smartphone ? ✔️ 3 toilettes ?️ Cuisine rénovée avec de nombreux rangements. ?️ Suite parentale confortable ? ? Dressing attenant à la suite parentale ? Deux salles de bains généreuses ? Double vitrage et moustiquaires dans tout l'appartement ? Agencement intelligent et optimisé, sans perte d'espace ? Emplacement recherché, à proximité immédiate de la plage, du tramway, des commerces, cafés et restaurants.

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Bat Yam, Israël
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