Quartier résidentiel Magnifique appartement de type 5 pièces de 140 m² + terrasse en deuxième ligne de mer et tramway

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?✨ À louer à Bat Yam – En seconde ligne de mer ! ?
? Rue Sokolov
?♂️ À seulement 50 mètres de la plage et du tramway léger.
? Magnifique appartement de 5 pièces, spacieux et haut de gamme
L'appartement sera remis aux locataires propre, vide et prêt à emménager.
? Environ 140 m² habitables + terrasse de 16 m²
⭐ Ses principaux atouts :
✔️ Séjour exceptionnel d'environ 55 m²
✔️ Chambre sécurisée (mamad)
✔️ Ascenseur
✔️ Parking privatif
✔️ Étage élevé offrant une belle luminosité naturelle ☀️
✔️ Système de climatisation VRF dernière génération, avec contrôle indépendant dans chaque pièce et gestion à distance via smartphone ?
✔️ 3 toilettes
?️ Cuisine rénovée avec de nombreux rangements.
?️ Suite parentale confortable ?
? Dressing attenant à la suite parentale
? Deux salles de bains généreuses
? Double vitrage et moustiquaires dans tout l'appartement
? Agencement intelligent et optimisé, sans perte d'espace
? Emplacement recherché, à proximité immédiate de la plage, du tramway, des commerces, cafés et restaurants.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
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