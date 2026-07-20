Quartier résidentiel Maison avec piscine à hadera

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Située dans un environnement résidentiel calme, cette agréable maison de 180 m² offre un cadre de vie idéal pour une famille à la recherche de confort et d'espaces de vie fonctionnels.
Dès l'entrée, vous découvrirez un vaste séjour bénéficiant d'une très belle hauteur sous plafond, apportant luminosité et sensation d'espace. La cuisine cachère, entièrement équipée, s'ouvre sur un généreux espace repas, parfaitement adapté à la vie quotidienne comme aux réceptions.
Le rez-de-chaussée comprend une suite parentale avec salle de bain privative ainsi que des toilettes invités.
À l'étage, la maison propose trois belles chambres, dont un mamad, une salle de bain avec baignoire ainsi qu'un agréable espace famille, idéal comme coin TV, bureau ou salle de jeux.
À l'extérieur, un jardin agréable avec piscine privée permet de profiter pleinement des beaux jours dans un cadre paisible.
Les atouts du bien
✔️ Maison bien entretenue
✔️ 180 m² construits
✔️ 5 pièces
✔️ Vaste jardin avec piscine privée
✔️ Belle hauteur sous plafond dans le séjour
✔️ Cuisine cachère équipée
✔️ Grand salon et espace repas dédié
✔️ Suite parentale au rez-de-chaussée
✔️ À l'étage : 3 chambres dont un mamad
✔️ Espace famille
✔️ Salle de bain avec baignoire
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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