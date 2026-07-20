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Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces neuf de rêve, à vendre, ramat gan

Ramat Gan, Israël
depuis
$3,44M
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8
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ID: 38811
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Référence : RG 115 Quartier : Centre-ville, à proximité immédiate de la Bourse et de la station de tramway Tour de haut standing Penthouse 5 pièces neuf de plain-pied prestigieux dont mamad Vendu entièrement meublé Surface habitable de 200 m² Terrasse de 92 m² Étage élevé Hauteur sous plafond : 3,30 mètres Prestations haut de gamme, volumes exceptionnels Cave de 8 m² 2 places de parking Prestations de la tour : gardien 24h/24 et 7j/7, salle de sport

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Ramat Gan, Israël
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