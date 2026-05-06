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Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²

Jérusalem, Israël
depuis
$3,48M
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9
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ID: 35631
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement 3 pièces, 71 m², entièrement rénové à neuf – Situé à un emplacement stratégique entre les rues King George et Bezalel, au point de rencontre des quartiers de Rehavia et Nahlaot, et à une courte distance de marche du marché Mahane Yehuda. Terrasse de 9 m², souccah au 4ème étage avec ascenseur. Appartement très lumineux comprenant une suite parentale. Cuisine neuve et équipée : presque tout est intégré (y compris le réfrigérateur), nombreux placards et 2 éviers. Armoires murales intégrées neuves dans le salon, les chambres et le couloir. Volets électriques et porte blindée. Prix : 3480000 sh

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Jérusalem, Israël
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