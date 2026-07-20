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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,558
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ID: 38736
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : 6854 Quartier : Bograshov, proche de la mer Joli 2 pièces dont mamad Surface de 45 m2 Balcon de 5 m2 avec vue sur mer 4e étage avec ascenseur Climatisation Loué entièrement meublé Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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