Quartier résidentiel Superbe appartement en première ligne de mer à bat yam – dream tower !

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À vendre – Bat Yam | Tour de luxe neuve sur la tayelet – Rothschild
Situé dans une tour récente de standing en première ligne sur la mer, cet appartement offre des prestations haut de gamme et une vue mer intégrale exceptionnelle.
Caractéristiques du bien :
• 5 pièces – 115 m² habitables
• Terrasse ensoleillée de 14 m² avec vue mer totale
• Étage élevé, excellente luminosité
• Cuisine entièrement rénovée avec finitions de qualité
• Suite parentale avec salle de bain privative (douche + WC)
• 2 places de parking
Points forts :
• Immeuble neuf et prestigieux
• Vue mer panoramique depuis le séjour et la terrasse
• Emplacement recherché sur Rothschild, à proximité immédiate de la plage
Bien rare sur le marché, idéal pour résidence principale ou investissement patrimonial en bord de mer.
PRIX : 5.590.000 NIS
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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