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Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité, spacieux

Herzliya, Israël
depuis
$7,05M
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ID: 38686
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Wingate

À propos du complexe

Reference: HR 128 Quartier Hertzelia Pitouah Magnifique villa moderne Dans une petite rue calme 400 m2 construit sur 400 m de terrain 5 suites Magnifique piscine extérieure Jacuzzi

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Herzliya, Israël
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