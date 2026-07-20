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Quartier résidentiel Yaffo nord - complexe avec piscine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
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ID: 38331
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Jerusalem, 15

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans un complexe avec une belle piscine extérieure et salle de sport dans le Nord de Yaffo, à quelques pas de la mer. 2ème étage sur 7 avec ascenseurs. 2 pièces (possibilité de faire un 3 pièces). 2 W.C. 66m2 + 26m2 de toit-terrasse (Souccah). 1 parking. Calme et lumineux. Prix : 4,380,000 sh

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Tel-Aviv, Israël
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