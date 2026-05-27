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Quartier résidentiel Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,50M
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11
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ID: 36879
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Esther HaMalka, 7

À propos du complexe

En vente exclusive, Dans une rue calme et recherchée du centre-ville 13, rue Ester Hamalka Dans un immeuble classé, typiquement telaviviens Appartement avec jardin et très hauts plafonds de 3,8 m 3 pièces spacieuses et confortables avec un grand jardin privatif 88 m² + environ 82 m² de jardin + balcon couvert 3 orientations Eau chaude 24h/24 et 7j/7 Chauffage au sol Immeuble rénové en 2017 Entrée indépendante pour l'appartement Miklat a deux pas de l immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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