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Quartier résidentiel Florentine - magnifique appartement 3 pièces avec ascenseur, parking et terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
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ID: 38824
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Derekh Shalma, 41

À propos du complexe

? Situé dans le célèbre Complexe des Haricots, au cœur de l'un des quartiers les plus recherchés et dynamiques de Tel Aviv ! ? Magnifique appartement 3 pièces situé en étage élevé avec une vue totalement dégagée. ✨ Ses atouts : ✅ Étage élevé ✅ 2 ascenseurs ✅ Parking privé ? ✅ Vue panoramique dégagée ? ✅ Grand salon lumineux et spacieux ☀️ ✅ Cuisine moderne avec magnifique îlot central motorisé ?️ ✅ Balcon sans aucun vis-à-vis ? ✅ Suite parentale spacieuse ?️ ✅ Chambre supplémentaire confortable ✅ 2 salles de bain modernes ? ✅ Buanderie indépendante ✅ Double vitrage pour un confort optimal ? Emplacement exceptionnel dans le quartier Florentine : ☕ Cafés branchés ? Restaurants ?️ Commerces ? Parcs ? Transports en commun ? À quelques minutes de Rothschild, Neve Tzedek et du bord de mer. ? Un appartement rare alliant confort, modernité et emplacement de premier choix.

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Tel-Aviv, Israël
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