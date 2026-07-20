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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
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ID: 38675
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Reference TL 2437 Proche de Rotschild Penthouse 4 pièces 135 m2 + 85 m2 de terasse plain pied avec un toit de 50 m2 6 eme etage Ascenseur Vue panoramique sur Tel aviv. 2 places de parking.

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Tel-Aviv, Israël
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