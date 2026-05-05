  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Kiryat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf

Quartier résidentiel Kiryat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$794,300
;
3
Laisser une demande
ID: 36459
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 51

À propos du complexe

À VENDRE – OPPORTUNITÉ RARE Kiryat Hayovel – Projet יובל הצעירה • 2,5 pièces • 64 m² • 2 terrasses – 5,5 m² chacune • Parking • Mahsan • Livraison dans 8 mois

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$625,300
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,64M
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,29M
Quartier résidentiel Bureau à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,746
Vous regardez
Quartier résidentiel Kiryat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$794,300
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,30M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3, 5 pièces quartier atikot disponible immédiatement
Quartier résidentiel 3, 5 pièces quartier atikot disponible immédiatement
Quartier résidentiel 3, 5 pièces quartier atikot disponible immédiatement
Quartier résidentiel 3, 5 pièces quartier atikot disponible immédiatement
Quartier résidentiel 3, 5 pièces quartier atikot disponible immédiatement
Quartier résidentiel 3, 5 pièces quartier atikot disponible immédiatement
Ascalon, Israël
depuis
$358,280
Un 3,5 pièces quartier Shimshon
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,99M
Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumièr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller