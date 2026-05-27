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Quartier résidentiel

Rishon LeZion, Israël
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$2,90M
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ID: 36885
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

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Rishon LeZion, Israël
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