  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Herzliya
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique

Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique

Herzliya, Israël
depuis
$2,46M
;
10
Laisser une demande
ID: 38647
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Sara Malkin

À propos du complexe

Référence: HR 104 Quartier: Herzliya Pituah en première ligne de mer dans une belle résidence Magnifique 4 pièces duplex penthouse Surface: 90 m2 2 terrasses: 25 m2 + 30 m2 Magnifique vue sur la mer de toutes les chambres 5e et dernier étage avec ascenseur Climatisation Prestation de la résidence: gardien, piscine extérieure

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, bon emplacement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$426
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Netivot, Israël
depuis
$754,400
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, à rénover
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Quartier résidentiel Magnifique appartement de type 5 pièces de 140 m² + terrasse en deuxième ligne de mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,788
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique
Herzliya, Israël
depuis
$2,46M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,56M
Dans un immeuble Bauhaus rénové de standing +++ Mini penthouse d'exception Petite rue calme proche de Gordon 3 chambres à coucher, 2 SDB, 3 toilettes Grande terrasse de plain-pied de 35m² Vue dégagée, verdoyante et calme Seulement quelques minutes des plages, restaurants et magasins
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier francophone de youd bet, à vendre bel appartement de 4 pièces
Ashdod, Israël
depuis
$806,880
À vendre dans le très prisé quartier francophone de Youd Bet, un bel appartement de 4 pièces en excellent état. Cuisine entièrement équipée, suite parentale, balcon, mamad, parking. Proche des jardins, des commerces et de la synagogue. Ascenseur, accès handicapés, portes blindées, climatisat…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$875,760
Au cœur de Givat Mordechai, l'un des quartiers familiaux les plus recherchés de Jérusalem, découvrez un appartement offrant une combinaison devenue rare sur le marché : un emplacement privilégié, un prix particulièrement attractif et une véritable qualité de vie. Cet appartement de 4 pièces …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller