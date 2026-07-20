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Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia

Jérusalem, Israël
depuis
$1,64M
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ID: 38611
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein centre-ville de Jérusalem, à quelques minutes à pied de la Grande Synagogue et à proximité de Mamilla. Immeuble de standing avec gardien 24h/24, piscine, jacuzzi et salle de sport. Appartement de 3 pièces de 80 m² avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bains. Salon spacieux. 1 cave et 1 place de parking.

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Jérusalem, Israël
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