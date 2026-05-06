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Quartier résidentiel Affaire. prévoir rénovation complète. superbe localisation.

Raanana, Israël
depuis
$2,35M
06/05/2026
$2,35M
05/05/2026
$2,33M
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ID: 35766
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Yigael Yadin

À propos du complexe

Cottage de 8,5 pièces avec un énorme potentiel. Face à un parc. Rue à sens unique. Quartier calme. Grand sous-sol.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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