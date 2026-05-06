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Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,20M
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ID: 35851
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 21

À propos du complexe

En vente exclusive, Dans la Tour YOO, Nissim Aloni 19 Dans une tour prestigieuse et très bien entretenue Au 8ème étage avec vue dégagée nord-ouest Un superbe appartement très spacieux 188 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Appartement de 4,5 pièces, dont une suite parentale Grande suite parentale avec dressing Douche et WC doubles Services supplémentaires : 2 places de parking couvertes Services de l'immeuble : Spa, sauna, piscine, conciergerie Sécurité 24h/24 et 7j/7

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Tel-Aviv, Israël
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