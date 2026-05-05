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Quartier résidentiel Grand 4 pièces de standing avec vue sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,86M
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ID: 36361
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 29

À propos du complexe

En plein cœur de Tel Aviv, proche du Théâtre d'Habima. 120m² habitables de standing avec 3 chambres à coucher, grand living et cuisine indépendante. Produit de standing à saisir.

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Tel-Aviv, Israël
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