Programmes d'immigration en Arabie saoudite

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Permis de résidence
Permis de résidence en Arabie saoudite
Permis de résidence en Arabie saoudite
Arabie saoudite Arabie saoudite
depuis
$50,000
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Service complet d'obtention d'un permis de séjour sur la base d'une révision de l'entreprise:enregistrementPermis de séjour pour les fondateurscompte bancaireServices supplémentaires:Soutien aux entreprises (avocat + comptable)pesonageReprésentant régionalpartenariat et réseautage
Agence
Consulting VP Park SRL
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