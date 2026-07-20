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Quartier résidentiel Immeuble neuf – kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,36M
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9
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ID: 38581
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme à proximité de Kikar Hamedina. Immeuble neuf, 5ème étage sur 6 avec ascenseur. 5 pièces, 2 salles de bain, 121 m² + 12 m² de terrasse ouverte (souccah). Vue dégagée, grandes ouvertures dans tout l'appartement. Cuisine aménagée et équipée. 1 parking souterrain, 1 cave de 6 m². Livraison prévue en octobre 2026. Prix : 7 200 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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