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Terres à vendre en Arabie saoudite

3 propriétés total trouvé
Terrain dans Sharurah, Arabie saoudite
Terrain
Sharurah, Arabie saoudite
Surface 494 524 m²
Dans le village de 8733 Somogysámson dans le comté de Somogy, dans le district de Marcali, d…
$470,655
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Terrain dans Sharurah, Arabie saoudite
Terrain
Sharurah, Arabie saoudite
Surface 2 000 m²
Une parcelle d'environ 2000 m2 est à vendre à 8695 Buzsák. Le petit village de Buzsák (Gebüs…
$29,416
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Terrain dans Sharurah, Arabie saoudite
Terrain
Sharurah, Arabie saoudite
Surface 155 000 m²
We are particularly pleased to be able to offer you a real rarity on the real estate market …
$10,59M
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