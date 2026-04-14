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Immobilier commercial en Arabie saoudite

Riyad
4
Najran
3
Sharurah
3
8 propriétés total trouvé
Hôtel dans Djeddah, Arabie saoudite
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Hôtel
Djeddah, Arabie saoudite
Le complexe Four Seasons du développeur Middad sera la nouvelle attraction de Jeddah. Le pro…
$2,61M
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Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Hôtel 6 700 m² dans Riyad, Arabie saoudite
Hôtel 6 700 m²
Riyad, Arabie saoudite
Surface 6 700 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir un hôtel très bien gardé, sans o…
$7,30M
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Hôtel 11 500 m² dans Sharurah, Arabie saoudite
Hôtel 11 500 m²
Sharurah, Arabie saoudite
Surface 11 500 m²
High-yield worker´s dormitory in 1103 Budapest for sale We are particularly pleased to be ab…
$10,59M
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Hôtel 1 000 m² dans As Sulayyil, Arabie saoudite
Hôtel 1 000 m²
As Sulayyil, Arabie saoudite
Surface 1 000 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir un hôtel de haute qualité dans u…
$6,47M
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Propriété commerciale dans Afif, Arabie saoudite
Propriété commerciale
Afif, Arabie saoudite
Nombre d'étages 2
$16,30M
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Hôtel 435 m² dans As Sulayyil, Arabie saoudite
Hôtel 435 m²
As Sulayyil, Arabie saoudite
Surface 435 m²
Cet hôtel petit mais fin a été ouvert il y a 14 ans à Szeged, la troisième plus grande ville…
$1,69M
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Hôtel dans Sharurah, Arabie saoudite
Hôtel
Sharurah, Arabie saoudite
Dans la municipalité de 8372 Cserzegtomaj, à environ 2,5 kilomètres du lac d'eau de guérison…
$2,47M
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Propriété commerciale 429 251 m² dans Sharurah, Arabie saoudite
Propriété commerciale 429 251 m²
Sharurah, Arabie saoudite
Surface 429 251 m²
Dans les grandes villes hongroises, en particulier à Budapest, il y a une forte demande spat…
$32,06M
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