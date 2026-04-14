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Maisons à vendre en Arabie saoudite

Riyad
8
Najran
4
Sharurah
4
14 propriétés total trouvé
Villa dans Riyad, Arabie saoudite
Villa
Riyad, Arabie saoudite
Nesaj Al Fursan est situé dans la plus grande zone résidentielle de Riyad Nord, où vous pouv…
$438,000
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Villa dans Riyad, Arabie saoudite
Villa
Riyad, Arabie saoudite
A unique project Neptune interiors by Mouawad from the developer Darglobal. This is a diamon…
$1,30M
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Villa dans Riyad, Arabie saoudite
Villa
Riyad, Arabie saoudite
Etoile est le premier projet de marque en Arabie Saoudite. Il est situé dans un quartier cal…
$1,10M
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Villa 5 chambres dans Sharurah, Arabie saoudite
Villa 5 chambres
Sharurah, Arabie saoudite
Nombre de pièces 5
Surface 133 m²
La charmante villa ancienne avec maison d'hôtes est à vendre à 7400 Kaposvár, Transdanubie d…
$185,321
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Château dans Sharurah, Arabie saoudite
Château
Sharurah, Arabie saoudite
En Hongrie en 8707 Puzstakovacsi (comté de Somogy), une petite maison de campagne à rénover …
$176,496
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Maison dans Al-Hassa, Arabie saoudite
Maison
Al-Hassa, Arabie saoudite
Surface 330 000 m²
Dans le petit village d'Iliny, situé dans le nord de la Hongrie près de Balassagyarmat dans …
$1,16M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa dans Dariya, Arabie saoudite
Villa
Dariya, Arabie saoudite
Corinthia is a collection of ten private residences built in the traditional najdi style. Th…
$14,30M
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Maison de ville dans Riyad, Arabie saoudite
Maison de ville
Riyad, Arabie saoudite
Rose Avenue est un complexe de luxe de type fermé dans la région d'Al Ared (Al-Ared). Le pro…
$531,000
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Villa dans Djeddah, Arabie saoudite
Villa
Djeddah, Arabie saoudite
Ayala is the new standard of luxury living in Saudi Arabia. An outstanding project by develo…
$1,60M
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Villa dans Riyad, Arabie saoudite
Villa
Riyad, Arabie saoudite
Elite cottage village Rejan Hills dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Riyadh Hus…
$825,000
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Maison 6 chambres dans Sharurah, Arabie saoudite
Maison 6 chambres
Sharurah, Arabie saoudite
Nombre de pièces 6
Surface 128 m²
La petite ville d'Igal est située dans le sud de la Transdanubie/Hongrie, env. À 40 km du la…
$147,080
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Villa dans Dariya, Arabie saoudite
Villa
Dariya, Arabie saoudite
Raffles — an exquisite project in the historical city of Diriyah. The developer is the Singa…
$2,80M
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Villa 3 chambres dans Sharurah, Arabie saoudite
Villa 3 chambres
Sharurah, Arabie saoudite
Nombre de pièces 3
Surface 103 m²
Dans le village de Polanyi (Allemand: Polern), situé à 25 minutes en voiture de Kaposvar, av…
$171,789
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Villa dans Riyad, Arabie saoudite
Villa
Riyad, Arabie saoudite
Dans l'une des zones les plus progressistes de Sedra est le village de chalets d'Ewan, où vo…
$800,000
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