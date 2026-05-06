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Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 piÈces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf aprÈs tama - 300m de la mer - vue dÉgagÉe

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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10
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ID: 35986
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Lefin, 16

À propos du complexe

Situé dans une rue calme au caractère européen, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim et le front de mer (300 m). Secteur recherché avec ruelles arborées, cafés, boutiques et esprit village. À pied : plages, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurants, futur tramway. Environ 70 m² au 1er étage avec vue dégagée (aucun vis-à-vis possible). Immeuble boutique récent (Gidi Bar Orian). Cuisine Eggersmann. Climatisation VRF Fujitsu. Parking mécanique (plateforme supérieure). Cave ~5 m². Exposition Sud/Ouest. L'appartement refait à neuf avant la vente. Prix mis à jour : 4.650.000 ₪.

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Tel-Aviv, Israël
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