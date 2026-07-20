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Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas rater ! idéal investissement, 3 pièces à vendre au cœur de jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$715,040
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6
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ID: 38759
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Référence : JR 113 Quartier : Kiryat Yovel 3 pièces Surface de 58 m² Vue ouverte sur le parc 1er étage Climatisation Projet « pinouy-binouy » prévu

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Jérusalem, Israël
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