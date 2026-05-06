  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue

Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue

Ascalon, Israël
depuis
$1,12M
;
5
Laisser une demande
ID: 36155
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    HaLilac

À propos du complexe

Très bel appartement avec très belle vue

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$2,29M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,25M
Vous regardez
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Ascalon, Israël
depuis
$1,12M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,05M
Projet exclusif situé sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, combinant charme local et standing moderne. Réalisé par la société Gorel et conçu par Lior Ben Dov Architects, avec un haut niveau d’exigence et de finitions. Caractéristiques clés : Architecture élégante et plans optim…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Place de parking à louer en centre-ville - agrippas
Quartier résidentiel Place de parking à louer en centre-ville - agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$186
Place de parking à louer dans un emplacement idéal. Située en plein centre-ville - Rue Agrippas
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$750,360
Appartement extrêmement bien situé sur Stern, en face de la makolet. Bon état. Pinouy binouy avancé (énorme potentiel de bénéfice). Très rapidement louable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller