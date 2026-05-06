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Quartier résidentiel Résidence aquarelle ganei b

Eilat, Israël
depuis
$1,27M
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ID: 36045
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

À propos du complexe

Dans le quartier Ganei Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du désert et de la mer Rouge, immeuble boutique avec penthouse à vendre face à la vallée. Cet immeuble est composé de 2 niveaux : - Un penthouse au 1er étage avec entrée privée : 140 m² habitables, 4 chambres + rooftop de 140 m² avec jacuzzi face à une vue paradisiaque. - Un rez-de-jardin avec entrée privée : 140 m² habitables de plain-pied avec jardin de 250 m², piscine privée en forme d'escargot et 4 chambres. Chaque niveau dispose de sa propre entrée privée et peut se vendre séparément ou en lot unique. Prix du rez-de-jardin : 5 150 000 NIS Prix du penthouse : 4 150 000 NIS

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Eilat, Israël
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