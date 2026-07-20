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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer

Netanya, Israël
depuis
$2,46M
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9
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ID: 38689
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Référence: NT 219 Quartier: Ir Yamim, dans le projet le plus luxueux de Netanya, une expérience de vie dans un complexe de luxe 4 pièces Surface: 138 m2 Terrasse: 25 m2 avec vue magnifique sur la mer 1er étage Grande suite parentale avec dressing Climatisation 2 parkings Cave de 10 m2 Prestations de la tour : gardien 24/7, salle des résidents, piscine, synagogue

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Netanya, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
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