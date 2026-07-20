  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, haut standing, hauts plafonds, investi, magnifique, proche de la mer, spacieux

Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, haut standing, hauts plafonds, investi, magnifique, proche de la mer, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,41M
;
6
Laisser une demande
ID: 38709
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2501 Quartier: Centre-ville, proche de la mer Immeuble classé qui a été rénové Magnifique 4 pièces duplex penthouse Surface de 180 m2 Terrasse de 110 m2 Vue mer partielle 3e et 4e étage avec ascenseur Très belle hauteur sous plafond de 4m Climatisation Parking privé

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Quartier résidentiel À louer - immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,116
Quartier résidentiel Bat yam – appartement de jardin de standing à quelques pas de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$1,71M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, haut standing, hauts plafonds, investi, magnifique, proche de la mer, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,41M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
Grand 3 pièces + balcon de 73m² donnant sur rue. Vue dégagée / belle hauteur sous plafond / beaux volumes / 3 orientations d'air. Calme et verdoyant / commerces et cafés à proximité. Énorme potentiel de rénovation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - arnona - 5 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,80M
Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier d'Arnona, proche des centres commerciaux, synagogue, parcs, écoles et transports en commun ! Immeuble neuf, 13ème étage sur 15 avec 2 ascenseurs. 5 pièces, 2 salles de bain, 136m2 + 16m2 de terrasse. Rénové. 2 places de parking, 1 cave, 3 ex…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Hadera, Israël
depuis
$892,160
Reference HD 107 Quartier Ein ayam Tour Haut standing Prestation de la tour : Salle de sport , salle pour anniversaire et plus - 4 pièces : 105 m2 + 16 m2 de terrasse A partir du 11 -ème étage Parking Cave Avec vue sur le parc Orientation Est - 5 pièces 124 m2 + 25 m2 de terrasse A part…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller