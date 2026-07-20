  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, dans un bel immeuble, proche de la mer

Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, dans un bel immeuble, proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
;
8
Laisser une demande
ID: 38726
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2627 Quartier : Frishman, résidence haut de gamme à proximité immédiate de la plage Joli 3 pièces Surface de 91 m2 Terrasse de 12 m2 avec vue sur mer partielle 10e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Cave exceptionnelle de 12 m2 avec fenêtre Place de parking privée Prestations de la tour : gardien 24h/24, piscine extérieure, spa, salle de sport Ce bien existe également à la location (référence : 6814)

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel Meublé proche du tram – accessibilité complète
Jérusalem, Israël
depuis
$3,444
Quartier résidentiel Sublime 5 pièces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$2,59M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre de raanana
Raanana, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Ramat-aviv – neve-avivim
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, dans un bel immeuble, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$852,800
Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement opti…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Afficher tout Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Tel-Aviv, Israël
depuis
$652,720
À vendre, studio entièrement refait à neuf, situé au 56 rue Allenby, au cœur de Tel Aviv. Au sein d'un immeuble avec ascenseur, ce bien offre un espace de vie moderne, élégant et parfaitement optimisé. La rénovation complète a été réalisée avec des matériaux de qualité, permettant une insta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,28M
Maison à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier d'Ajami à Jaffa, proche du restaurant Hazaken VeHayam, à quelques pas de la mer ! Rénovation haut standing et vue mer ! Maison sur 4 étages avec ascenseur privé ! Étage spa avec sauna, hammam et jacuzzi ! 3 salles de bain Suite parentale avec 2 te…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller