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Quartier résidentiel Quartier youd alef, appartement de 4 pièces avec piscine

Ashdod, Israël
depuis
$682,240
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ID: 38793
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaHistadrut

À propos du complexe

Bel appartement de 4 pièces dans une résidence avec piscine, comprenant un grand balcon avec vue sur la piscine. Climatisé avec une petite cave. Situé dans un quartier calme et serein, à proximité des centres commerciaux, des transports en commun, des écoles et des crèches, et du centre communautaire.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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