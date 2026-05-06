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Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 7m² de terrasse

Ramat Gan, Israël
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06/05/2026
$1,29M
05/05/2026
$1,28M
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ID: 35905
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

À propos du complexe

À l'entrée de TLV Immeuble de standing 4 pièces + balcon 124m² + 7m² de terrasse Ascenseur et parking privatif

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Ramat Gan, Israël
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