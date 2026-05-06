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Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye

Jérusalem, Israël
depuis
$15,64M
06/05/2026
$15,64M
05/05/2026
$15,55M
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9
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ID: 35892
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Martin Luther King

À propos du complexe

Maison individuelle au cœur de Jérusalem, située dans un quartier très prestigieux 9 pièces 4 salles de bain 5 toilettes 517 m² Abri sécurisé (mamad) et débarras 310 m² de jardin Hauteurs sous plafond élevées Spacieuse et lumineuse

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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