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Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,89M
06/05/2026
$2,89M
05/05/2026
$2,87M
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ID: 35893
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L'appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d'environ 10 m² chacun. L'appartement dispose de 2 salles de bains, 3 toilettes, une pièce sécurisée (mamad) et un parking privé. Pas de cave / pas de débarras. Emplacement exceptionnel en centre-ville, à proximité des commerces et du tramway, et à distance de marche de la Vieille Ville, de Mamilla et des principaux hôtels. Bien rare, idéal pour habitation ou investissement de qualité.

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Jérusalem, Israël
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