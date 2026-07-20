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Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon

Ascalon, Israël
depuis
$1,71M
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ID: 38552
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    HaLilac

À propos du complexe

Référence : AK 157 Quartier : Afridar, proche de toutes commodités et de la plage Grande villa 5 pièces Terrain de 700 m² Surface habitable de 250 m² 2 cuisines Climatisation Mamad Parking privé Actuellement louée

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Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
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